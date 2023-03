Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir haben einen kräftigen Schritt nach vorne getan“, lobte Dekan Ralph Krieger am Donnerstag die gerade unterzeichnete Kooperationsvereinbarung der Region West im Dekanat Pirmasens. Die Pfarrstellen in der Region werden auf 3,5 reduziert. Trotzdem sollen alle evangelischen Kirchengemeinden genauso wie bisher versorgt werden, heißt es in der Präambel.

Beim Regio-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt in der protestantischen Kirche von Nünschweiler wurde die bereits seit einigen Jahren praktizierte Zusammenarbeit neu formuliert und bekräftigt.