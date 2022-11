Die Europäische Union fördert die Regionalentwicklung im Zuge des Leader-Programms zwischen 2023 und 2027 mit rund 80 Millionen Euro. Das Geld steht 21 sogenannten Leader-Regionen zu Verfügung. 2,75 Millionen Euro davon erhält die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus.

Für die LAG Pfälzerwald plus bedeutet die erneute Anerkennung, dass auch in den nächsten Jahren mithilfe der Leader-Förderung zahlreiche Projekte zur Förderung der Lebensqualität im ländlichen Raum umgesetzt werden können. Mit der Anerkennungs-Urkunde des Landes erhielt die LAG-Vorsitzende Susanne Ganster gleichzeitig auch den vorzeitigen Maßnahmebeginn erteilt. Dieser ermöglicht die organisatorische Vorbereitung für die kommende Förderperiode mit EU-Mittel in Höhe von 2,75 Millionen Euro. Zudem werden der LAG Pfälzerwald plus jeweils 500.000 Euro Bundes- und Landesmittel in Aussicht gestellt. Mit Leader konnten schon mehr als vier Millionen Euro Fördermittel in die Region geholt und in wertvolle private und kommunale Projekte investiert werden.

Über den Kreis hinaus

Die Lokale Aktionsgruppe „Pfälzerwald plus“ ist ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder sich aus Privaten und öffentlichen Institutionen zusammensetzen. Mit Beginn der neuen Förderperiode umfasst die Leader-Region den gesamten Landkreis Südwestpfalz sowie die Verbandsgemeinden Annweiler am Trifels und Bad Bergzabern im Landkreis Südliche Weinstraße und die Verbandsgemeinde Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim. Je nach Bedarf werden für die Bearbeitung bestimmter Themenbereiche und Projekte Arbeitskreise und Projektgruppen gegründet, wodurch sich jede Bürgerin und jeder Bürger aktiv einbringen kann.