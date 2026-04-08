Anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks bieten am Wochenende drei grenznahe französische Glasdörfer ein vielfältiges Programm. Was die Besucher erwartet.

Die „Journée Européennes des Métiers d’Art“ (Europäische Tage des Kunsthandwerks) sind jedes Jahr im April eine gute Gelegenheit, unentgeltlich in die ansonsten doch recht kostspieligen Museen zu kommen. Allein für das Kristallmuseum in Saint-Louis-lès-Bitche müssten regulär acht Euro pro Person bezahlt werden. Das Lalique-Museum in Wingen-sur-Moder kostet 9,50 Euro. Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. April, ist der Besuch aber gratis – und dazu versprechen die Veranstalter spannende Vorführungen zu den Berufen rund um die Glasherstellung.

In Wingen-sur-Moder gibt es zwar noch eine große Produktion von Lalique, die ist jedoch am Wochenende nicht zu besichtigen. Die Arbeiter kommen stattdessen in das luxuriöse Museum am Ortsausgang. Dabei dürfen die Besucher sogar selbst aktiv werden. Von den Werkstätten der Kristallerie Lalique werden im Museum beispielsweise die Formenbauer, Schleifer, Polierer und viele weitere Spezialisten anwesend sein. Informiert wird unter anderem über die Finessen bei der Herstellung der Stopfen für die feinen Parfümflakons, die Technik der verlorenen Form oder wie mit Bitumen das feine Dekor auf die Gläser kommt.

Alle halbe Stunde eine Schleifer-Vorführung

Im beschaulichen Saint-Louis-lès-Bitche erwartet die Gäste in der Kristallerie, die Teil des Luxuskonzerns Hermès ist, nicht nur Präsentationen der künstlerischen Berufe. In Saint-Louis sind im doppelten Wortsinn ausgezeichnete französische Arbeiter und Ordensritter der Künste und Schriften tätig. Im Nachbarland hat die Arbeit – und besonders das Handwerk – einen hohen Stellenwert, was sich auch in der jährlichen Kür des besten Arbeiters Frankreichs und spezieller Zusammenschlüsse der besten Kunsthandwerker manifestiert. Und von denen gibt es offenbar einige in der Kristallerie in Saint-Louis. Am Wochenende nun präsentieren sich die Schleifer – sie sind Garanten für die Finesse und Regelmäßigkeit der aufwändigen Dekors, die auf den Kristallgläsern der lothringischen Manufaktur zu finden sind. Am Samstag von 14.15 bis 17.15 Uhr sowie am Sonntag ab 10.30 Uhr wird es alle 30 Minuten Vorführungen eines Schleifers geben.

Im Meisenthaler Glaskunstzentrum (CIAV) kann am Wochenende den Glasbläserinnen live bei der Arbeit zugesehen werden. Foto: Klaus Kadel-Magin

Im benachbarten Meisenthal öffnen das Glasmuseum und das Internationale Glaskunstzentrum (CIAV) mit Spezialvorführungen, die eine Fusion klassischer europäischer Glaskunst mit brasilianischer Korbflechterei darstellen sollen. Das brasilianische Künstlerduo Nicole Tomazi und Sergio Cabral wird die traditionell in ihrem Heimatland geflochtenen Körbe mitbringen, in denen die extrem heißen Glaskunstwerke des CIAV vollendet werden. In einer Ausstellung sind die Ergebnisse zu bewundern, die beiden Brasilianer werden ebenfalls vor Ort sein. Wie üblich im CIAV, kann über eine Empore den Glasbläsern bei der Arbeit zugesehen werden. Hierbei werden auf Wunsch auch Erläuterungen in deutscher Sprache gegeben. Im Glasmuseum gibt es eine neue Ausstellung zu dem lothringischen Jugendstil-Künstler Eugène Kremer zu sehen.

Gruppenausstellung, Kunsthandwerker und ein Konzert

Ebenfalls in Meisenthal öffnet am Wochenende das Künstlerkollektiv „Saupferch“, das in einer früheren Spiegelfabrik residiert. Neben einer Gruppenausstellung demonstrieren Kunsthandwerker aus dem Bitscherland ihr Können. Unter anderem werden eine Korbflechterin, Glasbläser und Dengler sowie ein Schindelmacher und ein Hersteller von Holzrechen bei der Arbeit zu sehen sein. Eine Lederwarenherstellerin aus Lothringen, die auch mit Pirmasenser Firmen zusammenarbeitet, wird ebenfalls vor Ort sein und ihr Handwerk präsentieren. Das Kollektiv „Bitchissime“ lädt für Samstagabend zu einem Konzert ein.

Öffnungszeiten

„Bitchissime“ im Saupferch am Samstag, 11., und Sonntag, 12. April, von 13.30 bis 18 Uhr.

Glaskunstzentrum CIAV und Glasmuseum Meisenthal Samstag und Sonntag von 13.30 bis 18 Uhr.

„La Grande Place“, Museum Saint-Louis-lès-Bitche, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Musée Lalique, Wingen-sur-Moder, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 18.30 Uhr.