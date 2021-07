Mithilfe des EU-Aktionsprogramms zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft (Leader) und weiteren Fördertöpfen bemüht sich die lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus um eine Steigerung der Lebensqualität in den Dörfern der Region. Die LAG ermöglicht Investitionen in Freizeitprojekte wie den „Hexenpfad“ mit Erlebnisstationen in Weselberg und eine Outdoor-Sportanlage in Schindhard, sowie in neue Begegnungsorte, etwa die Brunnenanlage Neidenfels, der Platz am Kulturzentrum „Alte Kirche“ in Vinningen. Gefördert wird auch das Gemeinschaftsleben vor Ort, dazu gehören kleine Projekte und Veranstaltungen wie die Kleiderstube in Contwig und der Aktionstag Umwelt und Ernährung in Bottenbach.

Auch in der zweiten Jahreshälfte steht das Thema Dorfentwicklung im Fokus: „Familienfreundliche Kommune“ ist der Titel des Regionalforums der LAG Pfälzerwald plus am 14. September im Bürgerhaus „Schuhfabrik“ in Waldfischbach-Burgalben. „Ich hoffe, dass viele Menschen dieses Angebot nutzen und sich das spannende Programm, das unsere Arbeitsgruppe ,Dorfentwicklung und -gemeinschaft’ auf die Beine gestellt hat, nicht entgehen lassen“, sagt Landrätin Susanne Ganster. Am 14. September werden auch die Gewinner des Bilderrätsels ermittelt, das in der Förderbroschüre der LAG zu finden ist, die im Internet heruntergeladen oder per Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de angefordert werden kann. Die Teilnahme am Preisrätsel ist noch bis Anfang September möglich. Zu gewinnen gibt es Gutscheine zum Frühstück im Ferienbahnhof Reichenbach, einen Einkauf im Regionalladen Hollerbusch und eine Fahrt mit dem Kuckucksbähnel durchs Elmsteiner Tal.