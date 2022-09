Geräuschlos geht die Postfiliale in der Münchweilerer Hauptstraße 3 am 1. Oktober in neue Hände über: Jennifer List aus Eppenbrunn wird die Postfiliale, den Lotto- und Totoshop mit anderen Glücksspielen und das Sortiment an Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Rätselheften und Romanen übernehmen. Für ihre Kundschaft ist die 33-Jährige keine Unbekannte: Seit April 2018 steht die junge Frau hinter dem Tresen und erfüllt die Wünsche der Kunden.

List übernimmt die Postfiliale von ihrer bisherigen Chefin Olga Wirz. Die Eppenbrunnerin will das Sortiment – wie Snacks, Riegel, Schokolade, Chips, Spiele für Kinder, Tabak, Getränke mit und ohne Alkohol – noch ausweiten. „Ich möchte etwas mehr Lebensmittel dazu nehmen, was hier im Dorf fehlt. Ältere Menschen sollen die Gelegenheit zum Einkauf für den täglichen Bedarf vor Ort erhalten, damit sie nicht mehr auswärts fahren müssen“, begründet die Geschäftsfrau gegenüber der RHEINPFALZ ihre Neuerungen. In den Regalen gibt es schon eine kleine Auswahl an Geschenk- und Drogerieartikeln wie Duschgel und Deo. Jennifer List weiß, was gebraucht wird im Dorf, denn sie unterhält sich gerne mit ihren Kunden, pflegt den persönlichen Kontakt.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr; Samstag von 8 bis 12 Uhr.