Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wird wieder gefeiert in Hermersberg. Nachdem es 2020 ausfallen musste, findet das beliebte Schnapsgassenfest in diesem Jahr wieder statt. Am 14. und 15. August sind in der „Schnapsgass“ im historischen Ortskern bis zu 2500 Besucher erlaubt.

„Es wird gefeiert“, sagte Hermersbergs Bürgermeister Erich Sommer. Die Planungen sind nach den Angaben des Bürgermeisters und des ersten Beigeordneten Dirk Palm nahezu abgeschlossen.