Zum zweiten Mal hat sich in Merzalben ein loser Männer-Kreis getroffen, um auf Initiative von Bürgermeister Michael Köhler die Neugründung einer Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg zu bringen. Das Projekt steht noch am Anfang. Ein Infotag am Samstag, 26. Juni, soll weitere Erkenntnisse bringen.

Bürgermeister Köhler hatte bei der zweiten Zusammenkunft Verstärkung dabei: Christoph Kästner, den Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, und seinen Stellvertreter Benjamin