In Rieschweiler-Mühlbach soll es im Dezember wieder Adventsfenster geben. Organisatorin Denise Florl sucht noch Dorfbewohner, die eines ihrer Fenster an ihren Häusern oder in ihren Wohnungen weihnachtlich dekorieren wollen. Wegen Corona wird die Aktion aber ein anderes Gesicht bekommen.

„Wir machen definitiv was“, sagt Florl, die in den vergangenen Jahren gemeinsam mit ein paar Mitstreitern die Aktion im Ort organisiert hat. In zweijährigem Wechsel hatte die Truppe immer Adventsfenster oder weihnachtliche Aktionen im Ort angeboten, etwa eine Glühwein-Wanderung.

Turnusmäßig stehen 2020 wieder die von Dorfbewohnern festlich geschmückten Fenster auf dem Programm. Wegen der Corona-Pandemie sei aber sehr früh klar gewesen, dass die diesjährige Aktion – in der Vergangenheit gab es durch den Dezember hindurch allabendliche Zusammenkünfte von vielen Dutzend Menschen – ein völlig anderes Gesicht bekommen würde, sagt Florl.

Ihr schwebt vor, dass im Ort 24 Fenster – an verschiedenen Häusern – ab dem 1. Dezember bis zum zweiten Weihnachtstag immer von 17 bis 21 Uhr zu besichtigen sind. Es sollen also alle Fenster auf einen Schlag zu sehen sein. Die Teilnehmer schmücken die Fenster und beleuchten sie dann jeden Abend. Es werden so genannte stille Fenster, die jeder allein ablaufen kann – also ohne dass sich die Leute treffen und Plätzchen essen und gemeinsam Glühwein trinken.

In der Vergangenheit hatte jedes Fenster immer einen festen Termin zugeteilt bekommen, die Menschen waren dann immer zum jeweiligen Termin zu den Fenstern gekommen, hatten gesungen, Glühwein getrunken oder einfach nur erzählt. Das sei dieses Jahr aber nicht möglich. „Wenn alles verloren geht, dann ist das sehr schade“, sagt Florl, die mit den Fenstern, die dieses Jahr allesamt still sein werden, wenigstens ein Stückchen Normalität in der Adventszeit bieten will.

Ursprünglich wollten die Organisatoren im Dezember zwei Wanderungen anbieten, bei denen dann gemeinsam die Fenster abgelaufen werden sollten. Das soll nun kurzfristig entschieden werden, Stichwort Corona-Verordnungen und Zusammenkünfte im öffentlichen Raum. „Ob wir überhaupt zusammen wandern gehen können, steht noch in den Sternen“, sagt Florl. Womöglich seien nur Spaziergänge von Bewohnern des gleichen Haushalts möglich.

Bei den abendlichen Zusammenkünften war in der Vergangenheit auch immer Geld für den guten Zweck gesammelt worden. Florl tüftelt noch an Ideen, wie auch dieses Jahr – bedacht werden sollen die Grundschule und der Kindergarten – Geld zusammenkommen kann.

Bisher haben sich laut Florl zwölf Mitstreiter gemeldet, die ein Fenster gestalten wollen, fehlen also noch zwölf, da die Aktion 24 Türchen, also Adventsfenster, haben soll.

