Auch in diesem Jahr wird es die „Aktion Gelbes Band“ geben. Darauf weist die Leader-Aktionsgruppe Pfälzerwald plus hin. Bei dieser Aktion werden Obstbäume, von denen frei geerntet werden darf, mit einem gelben Band versehen.

Die Aktion wurde durch das Biosphärenreservat gemeinsam mit dem Haus der Nachhaltigkeit und der LAG Pfälzerwald plus für das Gebiet des Pfälzerwaldes und die Leader-Region initiiert und bereits 2021 erfolgreich umgesetzt. Sie soll den Blick wieder mehr auf die Bedeutung von Streuobstwiesen für die regionale Kultur, das Landschaftsbild, die biologische Vielfalt und die Bedeutung regionaler Lebensmittel in Zeiten der Klimakrise lenken. Dabei werden Bäume mit einer gelben Markierung gekennzeichnet, um zu signalisieren, dass diese von Bürgern – auf eigene Gefahr in haushaltsüblichen Mengen – frei geerntet werden dürfen. Die von Gemeinden, Landesforsten und Privatleuten freigegebenen Flächen werden rechtzeitig vor der Erntesaison veröffentlicht.

Infoveranstaltungen zum richtigen Mähen

Da der Lebensraum Streuobstwiese nicht nur vom Ernten, sondern auch von guter Wiesen- und Baumpflege abhängig ist, wird die Aktion Gelbes Band in diesem Jahr durch verschiedene Angebote zur Wissensvermittlung ergänzt. Die nächsten Termine sind der 11. Juni in Vinningen und der 3. Juli in Johanniskreuz. An beiden Tagen geht es ums Mähen und den Umgang mit der Sense.

Grundsätzlich wirkt sich die Art der Pflege der Obstbaumflächen auf die Artenvielfalt aus. So empfiehlt der Naturkunde- und Naturschutzverein Pollichia beispielsweise je nach Standort nur ein bis zweimal im Sommer das Mähen und das Entfernen des Schnittgutes. Durch das oft praktizierte Mulchen werden viele Insekten getötet und alle Blühquellen nahezu vernichtet.

Besondere Bedeutung der Streuobstwiese

Die Bedeutung von Streuobstwiesen wird auch durch den Tag der Streuobstwiese am 29. April hervorgehoben. Bereits zum zweiten Mal fand er nicht nur in Deutschland, sondern europaweit statt. Auch im Biosphärenreservat Pfälzerwald stellen Streuobstbestände nicht nur ein landschaftsprägendes Element dar, sondern sind eines der artenreichsten Biotope überhaupt. Neben dem ursprünglichen Ziel der Obstproduktion haben sie auch eine wichtige Bedeutung für den Klimaausgleich sowie den Boden- und Wasserschutz.

Zur Streuobstwiese

Interessierte finden auf der Homepage des Biosphärenreservates weitere Informationen dazu sowie zur Aktion Gelbes Band und den Terminen.