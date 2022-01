Beim zentralen Gottesdienst der Pfarrei Heiliger Petrus in Fischbach wurden mehrere Erzieherinnen aus den Kitas in Busenberg, Bruchweiler, Schönau, Erfweiler und Dahn anlässlich ihres 25. und 40. Dienstjubiläums geehrt (von links): Anke Steiner, Monika Burkhart und Regina Mischler (alle für 40 Jahre), Gemeindereferentin Barbara Zickgraf, Pfarrsekretärin Anja Burkhard, Ariane Schnebel, Eva-Maria Feß und Pamela Beppler-Müller (alle für 25 Jahre). Nicht auf dem Foto sind Sabine Stoffel-Müller (40 Jahre) und Brigitte Hirschinger (25 Jahre). Diakon Michael Ganster, in der Pfarrei verantwortlich für die fünf Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft, dankte den Mitarbeiterinnen für ihre gerade in Pandemiezeiten nicht leichte Aufgabe.