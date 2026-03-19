Das seit mehr als einem Jahr geschlossene Schaubergwerk Erzgrube könnte im Mai wieder geöffnet werden. Dafür ist noch einiges zu investieren. Was die Gemeinde noch vorhat.

Seit einigen Jahren will die Gemeinde Nothweiler den Vorplatz der Erzgrube sowie den Eingangsbereich des Zechenhauses umgestalten. Nach dem Dorferneuerungskonzept ist die Umsetzung für 2028 mit geschätzten Kosten in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen.

Im Schaubergwerk, welches bereits das gesamte vergangene Jahr geschlossen war und bis heute nicht geöffnet ist, sollen Sicherheitsmängel an der Elektroinstallation für ungefähr 60.000 Euro beseitigt werden. Diese Arbeiten seien unerlässlich, um die demnächst ablaufende Betriebserlaubnis erneuern zu können, erklärte Ortsbürgermeister Ingo Schuster bei der jüngsten Ratssitzung. Bei diesem Projekt solle möglichst viel Eigenleistung erbracht werden.

Jürgen Morhard wies darauf hin, dass die Gemeinde wegen der Schließung der Erzgrube 2025 keine Einnahmen hatte. „Warum sollen wir in die geschlossene Anlage investieren, wenn es im Dorf wichtigere Maßnahmen gibt?“, wollte er wissen. Schuster entgegnete: „Die Erzgrube wird von der Verbandsgemeinde für den regionalen Tourismus als besonders wichtig erachtet. Die VG stellt allerdings keine Mittel hierfür zur Verfügung.“

Nach Meinung von Morhard hat der Gemeinderat gegenüber den Bürgern die Verpflichtung, in andere Maßnahmen zu investieren. Das sieht der Ortschef nicht so. Morhard weiter: „Ist es sinnvoll, die Erzgrube jetzt wieder zu öffnen, obwohl noch viel zu machen ist?“

Immer noch keine Online-Tickets

Einer der Gründe für die Schließung war der Personalaufwand. Neben dem Grubenführer muss jemand das Zechenhaus betreuen und den Verkauf der Eintrittskarten übernehmen. Vergangenes Jahr hatte der Rat deshalb beschlossen, Tickets nur noch online zu verkaufen. Warum das bis jetzt noch nicht umgesetzt ist, begründete der Ortschef damit, dass beim Einrichten noch Datenschutzprobleme zu beseitigen seien. „Wann es bei der Erzgrube tatsächlich wieder weiter geht, ist derzeit noch nicht klar.“ Nach seiner vorsichtigen Einschätzung könnte das vielleicht im Mai dieses Jahres sein.

2027 soll der Dorf- beziehungsweise Brunnenplatz in der Ortsmitte aufgehübscht werden. Die Anlage des Zeppelin-Brunnens soll hierbei erneuert und die bisher mit Schotter befestigte Fläche gepflastert werden. Diese schon seit langer Zeit vorgesehene Maßnahme ist mit 200.000 Euro veranschlagt. Nach aktuellen Überlegungen könnte die Neugestaltung des Dorfmittelpunktes jedoch wesentlich teurer werden. Konkrete Zahlen lagen bei Erstellung des Etatplanes allerdings noch nicht vor.

Haushaltsplan ist nicht ausgeglichen

Der Gemeinderat hat den Doppelhaushaltsplan 2026/27 verabschiedet. Das Zahlenwerk kann in beiden Jahren aber nicht ausgeglichen werden. Im Ergebnisetat 2026 steht bei Erträgen von 371.030 Euro ein Fehlbetrag von 148.960 Euro, fürs kommende Jahr ist ein Minus von 68.130 Euro kalkuliert.

Der von Tobias Bastian von der Verbandsgemeinde Dahn erstellte Investitionsplan sieht insgesamt drei Maßnahmen vor, welche mit Mitteln der Dorferneuerung umgesetzt werden sollen. Da Nothweiler als Schwerpunktgemeinde anerkannt ist, werden hierbei erhöhte Zuschüsse erwartet.

Neben der Ertüchtigung der Erzgrube und der Umgestaltung des Brunnenplatzes steht zudem die Instandsetzung des Spielplatzes auf der Agenda. Es ist geplant, ihn in diesem Jahr für rund 15.000 Euro zu modernisieren, wobei hauptsächlich die Spielgeräte ausgetauscht werden. Laut Ortschef Schuster will man versuchen, auch bei diesem Projekt einiges in Eigenleistung zu bewerkstelligen.