Am letzten Tag vor den Sommerferien wurden aus den 50 Kindern, die die Kindertagesstätte Höheinöd besuchen, die „Äneder Baukids“. Apfelbäumchen-T-Shirt übergezogen, Bauhelm auf, rein in die Gummistiefel und ran an die kleinen Spaten hieß es für die Baukids, um gemeinsam mit vielen großen Gästen den Spatenstich für die Höheinöder Kindertagesstätte vorzunehmen.

„Ich habe hier ganz viele kleine Spaten gesehen, ich bin jetzt mal gespannt, wie ihr das angeht“, sagte Felix Leidecker, Bürgermeister