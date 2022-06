Zu ihrem ersten Garagenflohmarkt haben am Samstag die Großsteinhauser Landfrauen eingeladen. Das Treiben breitete sich quer über den gesamten Ort aus.

21 Familien haben bei der Premierenveranstaltung am Samstag, 18. Juni, mitgemacht. Verstreut über das ganze Dorf, boten sie aus ihren Garagen heraus oder vor den Häusern alle möglichen Gebrauchtwaren zum Kauf an.

Von Fahrrädern über Geschirr, Bücher, viel Kinderbekleidung und Spielzeug bis hin zu Deko-Artikeln und Kunsthandwerk, Werkzeug und Unterhaltungselektronik spannten sich die Sortimente, die die Marktteilnehmer im Zeitraum zwischen 10 und 16 Uhr zu bieten hatten.

Hitze drückt auf die Besucherzahlen

Allerdings hat allen Beteiligten die große Hitze zugesetzt. Denn auch die Kundschaft kam nicht wie erhofft. „Bis 12 Uhr war’s noch in Ordnung, ab dann kam kaum noch jemand“, sagte ein junges Paar, das in Friedhofsnähe im Schatten der Garage saß und Waren präsentierte. Dort und an den ehemaligen Zollhäusern waren die meisten Flohmarktstände auf engem Raum zu finden. Aber auch in der Hauptstraße wurden Flohmarktgänger fündig. Zum Beispiel bei Sonja Jochheim, die neben Kleidung auch kleine Figuren im Angebot hatte.