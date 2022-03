Am Montagnachmittag kamen die ersten 16 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Südwestpfalz an. Zumindest die ersten, die dem Landkreis offiziell über die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende zugeteilt wurden.

Ende der vergangenen Woche hielten sich 275 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Südwestpfalz auf. „Alle kamen über private Kontakte hierher“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Montag in der Kreistagssitzung im Bürgerhaus Waldfischbach-Burgalben. Die 16 Menschen, die gestern bei der Kreisverwaltung eintrafen, seien am Sonntagabend angekündigt worden. Der Kreis rechnet damit, dass ihm weitere Flüchtlinge zugteilt werden und hat Vorbereitungen getroffen. In der Verwaltung wurde ein Krisenstab gebildet, „wir stehen wöchentlich im Austausch mit den Verbandsbürgermeistern“, sagte Ganster, die Verwaltungen untereinander hielten täglich Kontakt.

Über das Meldesystem, das die Verbandsgemeinden für freien Wohnraum eingerichtet haben, seien noch 189 Plätze in Wohnungen und Häusern im Kreis frei. „Die Bevölkerung in der Südwestpfalz hat sich über die Maßen bereit erklärt, Hilfen anzubieten“, sagte Ganster dankbar. Derzeit würden dezentrale Angebote vorbereitet, sie reichten von Hilfsleistungen über Dolmetscherdienste bis zu Sprachkursen. „Wir benötigen einen langen Atem. Die Flüchtlingssituation ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung“, sagte Ganster, „sie wird zusätzlich zu Corona eine große Aufgabe sein.“