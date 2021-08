Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat die ersten 27.000 Euro als direkte Hilfe für die von der Hochwasserkatastrophe getroffene Verbandsgemeinde Adenau an die Ahr überwiesen.

„Das gespendete Geld kommt dort eins zu eins an und wird von der Verbandsgemeinde Adenau so verwendet, dass allen betroffenen Menschen damit geholfen werden kann“, sagt Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD). Die Verbandsgemeinde hatte sich entschieden, konkret der Verbandsgemeinde Adenau zu helfen, in der auch die stark betroffene Ortsgemeinde Schuld liegt.

Kurz nach der Katastrophe hatte Weber mit dem dortigen Verbandsbürgermeister direkt Kontakt aufgenommen. Zielgerichtet soll geholfen werden. Die Frage, was mit dem gespendeten Geld passiert, könne so immer beantwortet werden. Denn die betroffene Verbandsgemeinde könne sehr gut einschätzen, was jeweils am dringendsten benötigt wird. Die Verbandsgemeinde selbst hat, das wurde genehmigt, 10.000 Euro gespendet. 17.000 Euro sind zwischenzeitlich von Bürgern auf das Spendenkonto der Verbandsgemeinde eingezahlt worden.

„Wir haben die bisherige Spenden jetzt an die Verbandsgemeinde Adenau überwiesen, nehmen aber weiter Spenden entgegen“, sagte Weber. Weitere Spenden sind bereits angekündigt. Wer die Menschen in der Verbandsgemeinde unterstützen will, kann spenden an die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Konto: Sparkasse Südwestpfalz (IBAN: DE85 5425 0010 0050 0004 62). Ganz wichtig ist der Verwendungszweck „Katastrophenhilfe Hochwasser.

Die Verbandsgemeinde Adenau wird zu dem Zeitpunkt, zu dem das wieder möglich ist, die Spendenquittung ausstellen. Das belegt noch einmal, dass von jedem gespendeten Euro auch jeder Cent ankommt.