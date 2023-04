Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1,3 Hektar groß wird das neue Baugebiet „Kreuzäcker/Kriegergärten“ in Höheinöd. Bis zu 13 Bauplätze, zwischen 600 und etwas mehr als 900 Quadratmeter groß, werden entstehen. Die Größe richte sich nach dem, was in Höheinöd üblich sei und nachgefragt werde, sagte Bürgermeister Lothar Weber (SPD).

Nachfrage gibt es. Bereits 15 Interessenten stehen auf der Liste. Weitere haben schon angekündigt, sich eintragen zu lassen. Bis dahin heißt