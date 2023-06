Gibt es im Landkreis Südwestpfalz demnächst Gelbe Tonnen statt Säcken? Die Verwaltung soll darüber Gespräche mit dem Dualen System führen.

Ob und zu welchen Konditionen das System gegebenenfalls umgestellt wird, ist noch offen. Das letzte Wort hat der Kreistag, der sich bis zum Jahresende damit befassen mus. Frühestens zum 1. Januar 2025 könnte von Säcken auf Tonnen umgestellt werden.

Die Kreisverwaltung wird nun, da der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss am Mittwoch dem Verfahren zugestimmt hat, Gespräche mit dem Dualen System führen. Weil die bestehende Vereinbarung zur zweiwöchentlichen Abfuhr der Gelben Säcke zum Jahresende 2024 ausläuft, war das Duale System an die Kreisverwaltung herangetreten.

Im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss war die grundsätzliche Meinung zu Gelben Tonnen gespalten. Stefan Kölsch (Grüne) sprach sich klar gegen die Tonnen aus. Er argumentierte unter anderem, dass vielen Bürgern der Platz dafür fehle. Außerdem seien die viel bemängelten Gelben Säcke in der jüngsten Zeit deutlich stabiler geworden.

Timo Hornung (CDU) argumentierte hingegen, dass die Säcke, viele Tiere anlockten. Außerdem berichtete er von „katastrophalen“ Säcken, die so dünn seien, dass sie schon bei geringer Befüllung reißen würden.

Angesprochen wurde im Ausschuss zudem die Frage, ob es möglich sei, zweigleisig zu fahren, also sowohl Gelbe Säcke als auch Gelbe Tonnen anzubieten. So ist es beispielsweise in Pirmasens. In den Vororten gibt es Gelbe Tonnen, während in großen Teilen der Innenstadt die Säcke geblieben sind.

Aus anderen Landkreisen ist bekannt, dass das Duale System kein Freund dieser Mischlösung sei. Endgültig wusste das aber niemand im Ausschuss. Die Frage soll die Kreisverwaltung nun in den Verhandlungen ansprechen.