Seit Januar verfügt der Arbeitskreis Judentum im Wasgau über eine eigene Homepage. Stück für Stück wurden die Forschungsergebnisse von Otmar Weber zur jüdischen Geschichte in der Region dort präsentiert. Nun sind die wesentlichen Inhalte online.

Auf der übersichtlich gestalteten Homepage können die Besucher in verschiedenen Kategorien wie Memorial, Synagogen, Presseberichte und Judaica wissenschaftlich fundierte Informationen zur Geschichte der Juden aufrufen, verknüpft mit Bildern. Neben über 600 Presseberichten sind zahlreiche geschichtliche Informationen zur ehemaligen Mikwe und dem Jüdischen Friedhof in Busenberg sowie über die Stolpersteine aufgeführt.

Lebensgeschichten und mehr

In der Kategorie Judaica sind zahlreiche Gegenstände aus der Sammlung des Arbeitskreises, die einen Bezug zum jüdischen Leben haben, aufgelistet und abgebildet, zum Beispiel eine Tora-Rolle. Im Bereich von Memorial werden ausführlich jüdische Lebensgeschichten behandelt. Jedem Menüpunkt sind Bilder, Berichte sowie Archivunterlagen zugeordnet. In nächster Zeit werden auf der Homepage weitere Berichte über jüdische Familien und Häuser sowie über die Deportationen eingestellt. Auch Informationen über die Schicksale von Nicht-Juden in der NS-Zeit sind vorgesehen.

Otmar Weber vom Arbeitskreis Judentum im Wasgau erklärt den Internetauftritt: „Wir möchten die vorliegenden Forschungsergebnisse zur Geschichte der Juden im Wasgau einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.“ Die Homepage selbst wird von einer Medienfirma erstellt und betreut. Dies finanziert sich aus Spenden.

Bisher sind Spenden im dreistelligen Bereich von Institutionen und Privatleuten eingegangen, die inzwischen für das Einrichten der Website aufgebraucht sind. „Ich bin sehr dankbar für die bisherigen Spenden und hoffe, dass weitere Spenden eingehen, so dass die Geschichte der Juden in der Region umfassend und öffentlich dokumentiert werden kann“, sagt Otmar Weber.

Parallel dazu hat er der Stadt Dahn Archiv und Judaica als Dauerleihgabe angeboten. Die Unterbringung ist in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses „Zum Jungfernsprung“ vorgesehen.

Der Arbeitskreis

Der Arbeitskreis Judentum im Wasgau besteht derzeit aus zwei Personen und wurde 1988 gegründet. Anlass zur Einführung eines Arbeitskreises war die 50. Wiederkehr der Reichspogromnacht 1938. Die Initiatoren wollten herausfinden, was in dieser Nacht in Dahn geschah. Da zur jüdischen Geschichte vor Ort kaum Informationen vorhanden waren, musste aufwendig recherchiert werden. Dabei kam es zunächst zum Streit mit der Verbandsgemeinde Dahn, bei dem man Otmar Weber zunächst den Zugang zum Archiv über die Juden im Wasgau verweigerte. Nachdem dieser gerichtlich gestattet wurde, fehlten 33 zuvor noch gelistete Akten zu den Juden. Das Verschwinden dieser Akten konnte nicht aufgeklärt werden. Der Arbeitskreis gab jedoch nicht auf und recherchierte durch Gespräche mit zahlreichen Zeitzeugen.

In den folgenden Jahren setzte der Arbeitskreis verstärkt seine Informations- und Aufklärungsarbeit mit Vorträgen, Referaten, Führungen und Ausstellungen fort. Kontakte zu noch lebenden Juden in Deutschland, Frankreich, Israel, Argentinien, Brasilien, aber hauptsächlich in den USA wurden aufgenommen und intensiviert. Ein Höhepunkt war das Heimattreffen ehemaliger jüdischer Mitbürger im Sommer 1991. Seit dieser Zeit mehren sich die Besuche von Kindern und Enkelkindern, die sich auf Spurensuche ihrer Vorfahren in den Wasgau begeben.

2013 wurde Johanna Levy und 2016 ihr Mann Karl-Heinz Levy auf dem jüdischen Friedhof Busenberg beigesetzt. 2016 errichtete man am jüdischen Friedhof Busenberg eine Informations- und Gedenkanlage. Die Ziele des Arbeitskreises von damals wurden damit und mit dem Archiv, das über rund 90 Ordner und 100 Exponate der Judaica verfügt, deutlich übertroffen.

Internet

https://judentum-im-wasgau.de/

