Rückblick: Vor 70 Jahren gibt der Neubau der Hauensteiner Sparkasse dem alten Dorf ein repräsentatives Gesicht und gilt als besondere städtebauliche Leistung.

In diesen Tagen jährt es sich zum 70. Mal, dass das äußere Erscheinungsbild des seit 1886 schnell gewachsenen Schuhdorfs ein neues städtebauliches Markenzeichen erhielt, das bis heute den Ortsmittelpunkt repräsentativ prägt. Dabei handelt es sich nicht nur um den kurz nach der Währungsreform großzügigen Neubau der damaligen Sparkassen-Hauptzweigstelle, sondern vielmehr um die architektonische Vision, wie man das spätklassizistische Rathaus mit dem neuen Kreditinstitut als ein in sich wirkendes städtebauliches Ensemble genau an der Nahtstelle des alten Oberdorfes zum Unterdorf verbinden könne.

Herausgekommen ist eine städtebauliche Meisterleistung vor 70 Jahren, die heute noch das siedlungsgeographische Erscheinungsbild des „modernen“ Hauenstein prägt. Und als die Gemeinde kurz vor der Jahrtausendwende als städtebauliche Förderungskommune anerkannt wurde, orientierte sich die heute noch als Jahrhundertprojekt verwirklichte Generalsanierung des gesamten Ortsmittelpunktes (1998 bis 2000) genau an den Vorgaben des 1972 geschaffenen Repräsentativ-Ensembles Sparkasse/Rathaus.

Verbindung von oberem und unterem Marktplatz

August Seibel schrieb am 20. Januar 1972 anlässlich der Einweihung vor jetzt genau 70 Jahren: „Hauenstein hat ein neues Sparkassengebäude. Aber in diesem wohnt der alte Geist der Sorgfalt und der Gewissenhaftigkeit.“ Der „Amtsrat“, wie August Seibel (1907 bis 1973) genannt wurde, meinte dabei auch die gelungene bauliche Meisterleistung, das für damalige Verhältnisse hochmoderne Sparkassengebäude mit der dem 1885 gebauten ehemaligen Pfarrhaus, das ab 1936 Rathaus war, architektonisch harmonisch zu vermählen.

Bürgermeister Hermann Seibel (gestorben 1964) hatte nämlich zusammen mit den Landauer Architekten und den Pirmasenser Bauherren um Sparkassendirektor Benker einen besonderen Ehrgeiz: Es sollte hier nicht nur ein zeitgemäßes Kreditinstitut gebaut werden, sondern das alte Rathaus musste städtebaulich so mit dem Neubau verbunden werden, dass oberer und unterer Marktplatz ein zusammenhängendes ganz neues Ortsbild um die beiden repräsentativ Gebäude bilden.

Viel Lob für das gelungene Projekt

August Seibel, der von diesem Ereignis einen Erlebnisbericht eines ganz besonderen Eröffnungstages niederschrieb, gab dem gelungenen Projekt, Bewährtes mit Modernem in Einklang zu bringen, sogar eine geschichtliche Komponente: „Insofern ist die Einweihung des neuen Sparkassengebäudes ein Markstein in der Geschichte unserer Gemeinde.“ Und wie stolz die fleißigen und zuversichtlichen Nachkriegs-Hauensteiner vor 70 Jahren über dieses Ereignis waren, wirkt heute noch nach. Zahlreiche Persönlichkeiten seien, so August Seibel, gekommen als Gratulanten, um teilzunehmen an der Einweihung eines Baues, der „von dem fortschrittlichen Geist unserer Generation zeugt“.

Hohes Lob gab es auch von dem damaligen rheinland-pfälzischen Ministerialdirigenten Dahlgrün und dem Regierungspräsidenten Pfeiffer für die Architektengemeinschaft Peter und Mittel aus Landau, deren bauliche Umsetzung auch nach 70 Jahren städtebaulich als Meisterleistung gilt. Ihr architektonisches Verdienst lag in der geglückten Symbiose, zwischen Sparkasse und Rathaus ein mit einem Säulendurchgang versehenes Zwischenglied mit aufgesetztem repräsentativen Rathaussaal zu integrieren. Darüber hinaus verbindet die breite Freitreppe das Höhengefälle zwischen dem heutigen Rathausplatz und dem Lorenz-Wingerter-Platz. Apotheker Lorenz-Wingerter (1890 bis 1969) war vor 70 Jahren voller Freude, als er seine „Sonnenapotheke“ von der Dahner Straße im Untergeschoß der neuen Sparkasse einrichten durfte, wo sie sie heute noch unter Apotheker Stephan Lorenz geführt wird.

Mit dem Gebäude eng verbunden

Die älteren Hauensteiner erinnern sich auch noch gerne an das Fotogeschäft Günther im rechten westlichen Teil des Untergeschosses. Generationen von Hauensteinern haben aber im Zusammenhang mit diesem Geschäft vor allem den legendären „Ido“, ein italienisches Original und legendären Pizzabäcker, in Erinnerung, der mit diesem Gebäude für immer verbunden bleibt.

Nur noch ganz wenige Hauensteiner jedoch wissen noch, wie es vor 1952 hier aussah: Dort, wo sich heute die Freitreppe befindet, stand jahrhundertelang das alte landwirtschaftliche Anwesen von Johann Scheib, den die Alten noch als „Glöckner“ der Sankt Bartholomäuskirche kennen. Und hinter dem Anwesen Scheib war der rund 40 Meter breite, vom oberen auf den unteren Marktplatz abfallende „Rathaus-Hewwel“ (Hübel), der den Alten bis heute noch als nostalgische Schlittenbahn in Erinnerung bleibt.