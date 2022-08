Der Europäische Tag der jüdischen Kultur wird europaweit am 4. September begangen. An diesem Tag finden Veranstaltungen statt, die an das Leben der im Nationalsozialismus verfolgten Juden erinnern sollen. Auch der Arbeitskreis Judentum im Wasgau beteiligt sich daran. Dessen Veranstaltungen finden in diesem Jahr aber ausnahmsweise eine Woche später statt.

Der Arbeitskreis Judentum im Wasgau erinnert anlässlich des Europäischen Tages der jüdischen Kultur am Sonntag, 11. September, mit zwei Führungen an die Geschichte der Juden im Wasgau, wie Otmar Weber informiert.

Am Vormittag wird es eine Führung in Dahn geben. Treffpunkt dazu ist um 10 Uhr an der katholischen Kirche. Von dort geht es nach einer kurzen geschichtlichen Einführung vorbei an den Stolpersteinen zur Dahner Synagoge, die ihrer Substanz noch erhalten ist. Im Fokus der Besichtigung stehen die gut erhaltenen floralen Wandmalereien, die großteils unter einem Kalkanstrich konserviert sind. Die Führung wird etwa zwei Stunden dauern. Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Die ehemalige Mikwe und der Friedhof

Am Nachmittag wird es eine Führung in Busenberg geben. Treffpunkt ist hierfür um 14 Uhr an der katholischen Kirche. Nach einem kurzen historischen Abriss geht es zunächst in die Ortsmitte zum Rest der ehemaligen Mikwe (rituelles Reinigungsbad), die im Oktober 2017 bis auf die Grundmauern abgerissen wurde. Von hier aus geht es mit dem privaten Pkw weiter zum jüdischen Friedhof. Schwerpunkt der Besichtigung dort sind die Renovierungsarbeiten an den Grabsteinen, die 2021/2022 erfolgten. Diese Veranstaltung wird etwa 2,5 Stunden dauern. Beim Friedhofsbesuch ist übrigens Kopfbedeckung für Männer Vorschrift. Parkmöglichkeiten sind auch dort vorhanden. Die Veranstaltungen sind frei.