Am Dienstag hat Erika Abendroth in der Herrenwalderhofstraße in Winterbach ihren 90. Geburtstag gefeiert. Von Geburt an ist die Jubilarin ihrer Gemeinde stets treu geblieben.

In ihrem Berufsleben hat Erika Abendroth früher als landwirtschaftliche Helferin auf Bauernhöfen in und um Winterbach ausgeholfen. Aber auch in Biedershausen und auf dem Klosterbergerhof packte sie kräftig mit an. Im Dorf ist sie allseits bekannt, und hier ist sie auch viele Jahre lang gerne spazieren gegangen. Auch beim Sportclub Winterbach kennt man Erika Abendroth. Nicht nur, weil sie eine Zeit lang Wirtin im Sportheim war und dort später noch ausgeholfen hat, sondern auch, weil sie regelmäßig Zuschauerin beim Fußball war.

Handarbeiten, Katze Timi, Radio hören und Fernsehen sind ihre Hobbys. Zum runden Geburtstag gratulieren ihr zwei Söhne und zwei Töchter, acht Enkel und fünf Urenkel.