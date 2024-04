Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Busenberg hat schon wieder die Erde gebebt. Das jüngste Beben wurde am Dienstag, gegen 14.41 Uhr, registriert und hatte eine Stärke von 2,4 auf der Richterskala. Es war damit ein schon spürbares Beben und das dritte in Folge in Busenberg. Der Landeserdbebendienst sieht aber keinen Grund zur Besorgnis.

Eine Station in Freiburg im Breisgau hatte alle drei Beben vermeldet. Das erste Beben mit einer Stärke von 1,4 wurde am 5. Februar registriert. Am