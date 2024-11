Nachdem die Stelle fast anderthalb Jahre unbesetzt war, hat die Abteilung Gesundheitswesen bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz ab Dezember einen neuen Leiter.

Der Mediziner Johannes Burgey übernimmt zum 1. Dezember die Leitung der Abteilung Gesundheitswesen bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz. Deren Zuständigkeit umfasst neben dem Landkreis auch die kreisfreien Städte Pirmasens und Zweibrücken. Johannes Burgey folgt auf Heinz-Ulrich Koch, der zum 1. August 2023 nach rund 23 Jahren bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pension ging. Zwischenzeitlich hatte Gudrun Behr, die stellvertretende Leiterin der Abteilung, diese kommissarisch geleitet. Die Stelle war intern ausgeschrieben. Der Kreistag, das höchste politische Gremium des Landkreises Südwestpfalz, stimmte der Personalie am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung zu. Johannes Burgey soll am 1. Dezember zudem zum Medizinalrat ernannt werden. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Johannes Burgey ist 34 Jahre alt, verheiratet und lebt in Kleinsteinhausen. Er ist seit Oktober 2020 beim Landkreis Südwestpfalz beschäftigt. Seitdem nahm er an der Weiterbildung zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen teil; diese hat er am 3. Juli erfolgreich abgeschlossen. Er hat in Homburg studiert und anschließend in der Klinik im saarländischen Sulzbach gearbeitet. Dort sammelte er im Bereich Innere Medizin bereits berufliche Erfahrung mit Corona, jenem Thema, das bei seinem Wechsel zur Kreisverwaltung im Herbst 2020 auch die Arbeit der Abteilung Gesundheitswesen für lange Zeit prägte.

Diese Dinge sind ihm wichtig

Über den neuen Leiter schreibt die Kreisverwaltung: „Er schätzt bei der Kreisverwaltung nach eigenen Worten die Arbeit im sogenannten präventiven Bereich, also bei der Vorbeugung von Krankheiten und Aufklärung rund um das Thema Gesundheit. Ihm gefällt die Vielseitigkeit der Aufgaben in der Abteilung Gesundheitswesen, die den amtsärztlichen Dienst, den schul- und jugendärztlichen Dienst, die Hygieneüberwachung und den Infektionsschutz sowie den sozialpsychiatrischen Dienst umfassen. Als Beispiele aus diesem breiten Spektrum seien die Schuleingangsuntersuchungen für Kinder genannt, Begehungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Beratung zu sexuell übertragbaren Erkrankungen, die Überwachung von Trinkwasseranlagen sowie die Beurteilung, ob jemand beispielsweise dienstunfähig ist. Auch die gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung spielt eine große Rolle.“

Die Abteilung Gesundheitswesen der Kreisverwaltung Südwestpfalz umfasst nach Angaben des Kreises derzeit rund 30 Mitarbeiter, zu denen Ärzte und Ärztinnen sowie Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ebenso zählen wie medizinische Fachangestellte, Hygienekontrolleure und -kontrolleurinnen, Verwaltungskräfte und eine Gesundheitswissenschaftlerin. Anders als landläufig angenommen zähle die Lebensmittelkontrolle nicht zu den Aufgaben der Abteilung Gesundheitswesen; diese sei beim Veterinäramt angesiedelt.