„Er kennt jeden Baum beim Namen und macht das mit viel Herzblut“, sagt Sabine Enkler über ihren Schwiegervater Willi Enkler aus Contwig. Der verkauft in seinem Hof in der Tränkgasse seit 20 Jahren Weihnachtsbäume. Doch dieses ist sehr wahrscheinlich das letzte Jahr. Er hat uns erzählt, was für Unterschiede es bei den Tannen gibt, dass seine Enkel nicht aufhören wollen und wie auch ein großer Baum in den Kinderwagen passt.

Contwig. Herr Enkler, Sie verkaufen in Contwig seit 20 Jahren Weihnachtsbäume. Warum?

Wir machen das für einen guten Bekannten.