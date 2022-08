Nach zweijähriger Pause freuen sich die Verantwortlichen des Vereins „Wir für Eppenbrunn“ und die Gemeinde auf das Parkfest am kommenden Samstag im Bereich vor der Pergola und vor dem Wassertretbecken.

Der Festausschuss des Gemeinderates Eppenbrunn beschloss eine Verlegung des Parkfestes vom ersten auf das zweite Augustwochenende, um der Konkurrenzsituation mit dem Schlabbeflickerfest in Pirmasens aus dem Weg zu gehen. Auch wird das Fest bei diesem Neustart nur am Samstagabend gefeiert werden. Darüber informierte Jens Schuster, der Vorsitzende des Vereins „Wir für Eppenbrunn“. Unter dem Motto „Mondscheinmarkt“ ist ein Ende für 2 Uhr terminiert.

Live-Musik und internationale Speisenkarte

Dem Organisationsteam sei es gelungen, ein attraktives Programm mit 22 Ausstellern aufzustellen, kündigt Schuster an. Den traditionellen Fassanstich nimmt um 18 Uhr Ortsbürgermeister Andreas Pein vor. Für die musikalische Unterhaltung wird zuerst „Tal-Ötzi“ sorgen, bevor zu späterer Stunde „DJ Schico“ vom Lager 14 übernimmt. In den Spielpausen wird ein Feuer-Jongleur auftreten. Für das leibliche Wohl wird reichlich gesorgt sein. Spanische Köstlichkeiten, französischer Flammkuchen, italienische Pizza und Eis sowie amerikanische Hamburger und japanische Taiyaki-Waffeln gibt es ebenso wie Bratwurst. An Verkaufsständen können die Besucher Likör, Schmuck, Leder, Wolle und Dekowaren erwerben. Am Tretbecken kann sich jeder beim Bogenschießen üben.

Das besondere Ambiente ist ein Markenzeichen der Dorfsause: Das Areal rund um die Pergola und am Tretbecken schafft eine familiäre Atmosphäre, die der Dorfgemeinschaft förderlich ist. Dies zeigt sich auch in der Hilfsbereitschaft etlicher Bürger, die den Auf- und Abbau stemmen wollen und auf die der Verein zählt. „Weitere Helfer sind immer willkommen“, ergänzt Schuster.