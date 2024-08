Die Rodalberinnen Simone Edrich und Petra Bastian haben zusammengefunden, um im Obergeschoss des Alten Rathauses das In Balance- Zentrum zu eröffnen.

Dort bieten die beiden Frauen ab Oktober nach Vereinbarung und regelmäßig ihre nicht-medizinischen Gesundheitsdienste an, die letztendlich dem Stressabbau, der Entspannung und dem besseren Wohlgefühl dienen; und auch der „zielgerichteten Orientierung aus der eigenen Mitte für mehr Zufriedenheit im Leben“, sagen die beiden. Die renovierten Räume strahlen eine helle, freundliche Atmosphäre aus, die förderlich für den vertrauensvollen Umgang miteinander sein soll.

Es gibt einen großen Kursraum, zum Beispiel für das Autogene Training, Behandlungsräume mit Sitzecken, einen Entschleunigungsraum mit Liege für Aromaanwendungen, die Klang- und die „Frauenmassage“. Bei Letzterem handelt es sich um eine therapeutische Massage, die entschlackend wirken und den Körper in seine Balance bringen soll. „Wir sind keine Ärzte und Therapeuten, aber wir können Klienten dabei unterstützen, zu ihrer Lebensmitte zu finden und sie auch zu Therapien hinführen. Wir beraten im Rahmen unserer Kompetenzen“, betonen die beiden.

Andere Beruf gelernt

Simone Edrich (Jahrgang 1977) ist von Beruf gelernte Arzthelferin und Sozialpädagogin. In dieser Funktion ist sie beim Internationalen Bund (IB) als Betreuerin einer Jugendwohngruppe beschäftigt. Die Gruppe ist vor einem halben Jahr eingezogen in ein früheres Einfamilienhaus in der Fohnbachstraße. Sie hat sich weitergebildet zur systemischen Beraterin und Supervisorin, Weiterbildungen in Aromapraxis und therapeutischer Frauenmassage sollen noch folgen. Auch Petra Bastian (Jahrgang 1971) ist gelernte Arzthelferin, hat das Examen als Pflegefachfrau absolviert und arbeitet in der arbeitsmedizinischen Assistenz in Homburg bei einer Firma, die sich um die gesunde Arbeitsplatzgestaltung kümmert. Sie bringt sich in die gemeinsame Einrichtung ein als Antistress-Coach, als nicht-medizinische Hypnotiseurin, Kursleiterin für das Autogene Training und demnächst als Heilpraktikerin.

Info

Zum Kennenlernen bieten Edrich und Bastian „Schnuppertage“ in ihren Praxisräumen an am Samstag, 24. August, 17 Uhr bis 19 Uhr, und am Sonntag, 1. September, 9 Uhr bis 11 Uhr. Termine können per Mail unter info@gesundheitspraxis-edrich.de oder telefonisch unter 0172 3279311 oder 0176 22321748 vereinbart werden.