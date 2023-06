Ob die Gemeinde am Entschuldungsfonds des Landes teilnimmt, ist offen. Bei der Vorstellung des Programms im Rat herrschte zumindest wenig Begeisterung.

Den Mitgliedern des Ortsgemeinderates stellte am Dienstagabend der Kämmerer der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Daniel Goedel, das Programm vor. Die Ortsgemeinde ist mit 215.481 Euro verschuldet, was für die 291 Einwohner eine Pro-Kopf-Verschuldung von 772 Euro bedeutet. Durch die Teilnahme am Landesprogramm zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) könnten ihr voraussichtlich bis Ende 2024 davon 84.553 Euro erlassen werden. Damit würde sich die Verschuldung auf restliche 135.447 Euro belaufen.

Damit wäre Schweix von einem Teil der Schuldenlast befreit. Dies geschehe, so Goedel, zur Vermeidung einerweiteren Zunahme der Liquiditätskredite. Ziel des Landes sei es, die Kommunen wieder hin zu ausgeglichenen Haushalten zu bringen. Es gebe strenge Vorgaben des Landes mit bereits ergangenen Anweisungen an die Kommunalaufsichten, wonach die Kommunen gehalten seien, jedwede Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Dazu zähle auch eine jährliche Tilgungsrate auf die Altschulden auf die Dauer von 30 Jahren und die Erhöhung der Steuern.

Ratsmitglied Markus Müller stellte fest, dass damit auf die Dauer von 30 Jahren der Ortsgemeinde die Hände gebunden wären, keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr bestünden und man überhaupt nichts mehr machen könnte. Nach Goedels Ausführungen vertrat Ortsbürgermeister Marco Maas gar die Auffassung, dass das PEK-RP die über Jahrzehnte gehende ehrenamtliche Arbeit in der Ortsgemeinde nicht belohne. Man habe zwar eine Schuldenlast, zähle dadurch jedoch nicht zu den landesweit besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen. Deshalb komme man nach der von der Verwaltung vorgenommenen Probeberechnung nicht zur höchstmöglichen Entschuldung.

Der Gemeinderat nahm die von Goedel vorgestellten Informationen zur Kenntnis. Nun wird bis Dezember der Ortsgemeinde ein Vertragsangebot des Landes unterbreitet. Bis Februar 2024 wird dann der Rat über dessen Annahme entscheiden müssen.

Dieses Thema nahm Maas zum Anlass, um Freiwillige zur Übernahme ehrenamtlicher Arbeiten, beispielsweise durch Rasenpflege oder Zaunschnitt auf dem Friedhof, zu ermutigen und den Gemeindearbeiter zu entlasten. Dessen monatliche Arbeitszeit ist auf 35 Stunden begrenzt. Altersbedingt scheidet er zum Jahresende 2023 aus den Diensten der Ortsgemeinde aus. Auf die Stellenausschreibung gibt es derzeit laut Maas lediglich einen Bewerber.

Einen weiteren Schritt zur Schuldenreduzierung vollzog der Rat einstimmig. Die Mietkosten für gemeindliche Einrichtungen waren bislang nicht nur wegen der Energiekrise zu gering. Während der Coronazeit gab es laut Maas keine Vermietungen. und damit Einnahmen, welche die laufenden Kosten reduziert hätten. Mit der Neufassung der Benutzungsordnung für die Grenzlandhalle wurden auch die Gebühren neu festgesetzt. dan