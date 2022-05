Die nächste Entscheidung für den Kindergartenneubau in Weselberg ist getroffen. Er wird unweit der bestehenden Einrichtung auf der bisherigen Freifläche im Bereich Blumenstraße/In den Hanfgärten gebaut. Das beschloss der Rat nach längerer Diskussion. Offen ist jetzt noch die Frage: ob eingeschossig oder zweigeschossig gebaut wird.

Das beauftragte Architekturbüro AK Plan aus Pirmasens hatte vier Varianten erarbeitet. Die unterschieden sich hinsichtlich Geschosszahl und Standort. Eine alternative Planung sah vor, das neue Gebäude stärker an den das bisherige Kindergartengebäude heranzurücken. Für den jetzt gewählten Standort spricht, dass die bestehende Brunnenanlage erhalten werden kann. Auch der angrenzende Nadine-Keßler-Platz bleibt weiter nutzbar. Zum Beispiel bei Festen.

Sowohl das Architekturbüro wie auch die Bauverwaltung der Verbandsgemeinde empfahlen diesen Standort. An ihm füge sich der Neubau in die Umgebung ein und bilde an den beiden Straßen, eine sogenannte Raumkante, was sich positiv auf die städtebauliche Struktur auswirke.

Das Architekturbüro empfiehlt den eingeschossigen Neubau, der zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit von Vorteil sei.