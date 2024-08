Das alte Salzlager auf dem Gelände des Eppenbrunner Bauhofes in der Schulstraße soll abgerissen werden. Wann das sein wird, ist noch offen.

Derzeit befindet sich noch Streusalz im Salzlager. Der Raum wurde ursprünglich einmal als Toilette genutzt, doch das ist lange her. Über den Abriss war sich der Gemeinderat am vergangenen Donnerstag rasch einig. Zuvor soll der Bauhof noch einmal begangen werden, um danach zu entscheiden, was mit dem Gelände geschehen soll. „Das neue Salzlager soll wieder an gleicher Stelle errichtet werden“, sagte Ortsbürgermeister Tom Heinemann im RHEINPFALZ-Gespräch nach der Sitzung.

Die Ingenieurleistungen für den Ausbau der 320 Meter langen Friedhofstraße werden in Kürze ausgeschrieben. Heinemann betonte, dass der Ausbau Priorität genieße. Die Arbeiten beginnen frühestens 2026. Ursprünglich sollte zuerst die Flurstraße ausgebaut werden. Da die gröbsten Schäden beseitig wurden, befinde sie sich in einem akzeptablen Zustand. Eine neue Asphaltdeckschicht wurde eingebaut. „Nach der Friedhofstraße kann dann die Flurstraße ausgebaut werden“, merkte Heinemann an.

Frank Dzemski, der in der konstituierenden Sitzung urlaubsbedingt fehlte, wurde von Heinemann per Handschlag als Ratsmitglied und Erster Beigeordneter verpflichtet. Außerdem wurde Ansgar Ruprecht als Ratsmitglied ernannt.