Bauplätze zum Preis von 60 Euro pro Quadratmeter in idyllischer Lage für die Langmühler verspricht ein Investorenduo, das in der Gemarkung „Lützlang“ auf einer derzeitigen Pferdekoppel acht Bauplätze erschließen will. Der Ortsbeirat würde gerne zustimmen, wünscht aber Garantien der Investoren.

Langmühle. Das große Baugebiet war unter anderem am Widerstand des Forstes gescheitert, der keinen Wald für Bauplätze roden wollte. Jetzt versuchen es zwei Grundstücksbesitzer mit einer kleineren Fläche in Verlängerung der Straße „In der Lützlang“.

In einem ersten Bauabschnitt sollen vier Bauplätze entstehen, die zum Preis von rund 60 Euro pro Quadratmeter angeboten werden könnten, erläuterte der Planer Karl Ziegler in der Einwohnerfragestunde des Langmühler Ortsbeirates am Montag. Mit dem Baugebiet würde sich „In der Lützlang“ die Zahl der Gebäude von zwölf auf 20 erhöhen, was aus Sicht des Planers ein moderates Wachstum sei. Die Kanalisation sei dafür ausgelegt. Regenwasser müssten die Bauherren auf dem eigenen Grundstück versickern lassen. Der Sandboden eigne sich sehr gut dafür. Der Baumbestand in dem Gebiet werde nur wenige Exemplare verlieren, versicherte der Planer.

Erschließung zahlt Investor

Die Bauplätze sollen großzügig bemessen werden mit Größen von 850 bis 1500 Quadratmetern. Für die Erschließung komme allein das Investorenduo auf. Die Gemeinde müsse nichts zahlen. Im ersten Bauabschnitt wären dies 70.000 Euro und für den zweiten Abschnitt noch einmal rund 130.000 Euro.

Bedenken äußerten die anwesenden Bewohner der Lützlang wegen der Erschließung nur über ihre schmale Straße. Der Charakter des Tals werde zerstört, monierte zudem ein Anlieger. Alte Bäume würden gefällt, was Ziegler verneinte. „Das sind keine wertvollen Bäume“, so der Planer. Und Ratsmitglied Christoph Lipps befürchtet eine starke Zunahme des Verkehrsaufkommens in der Sackgasse vor allem in den Stoßzeiten. Auch bezweifelte Lipps, ob die Kapazität des Kanals wirklich für die acht weiteren Häuser ausreiche.

Ortsvorsteher Uwe Gebhard verwies auf die in Langmühle dringend benötigten Bauplätze. Im ganzen Ort gebe es nur noch zwei Flächen, auf denen gebaut werden dürfe. Die Nachfrage sei aber größer. Allerdings bezweifelten Anwohner die tatsächliche Verfügbarkeit der Bauplätze für Langmühler. Auch sei fraglich, ob es bei dem von Ziegler genannten Quadratmeterpreis bleibe und nicht später doch mehr als 100 Euro gefordert würden, womit das Bauland nur für entsprechend betuchte Bauherren geeignet wäre, die nicht aus Langmühle kommen.

Erst alle offnen Fragen klären

Altbürgermeister Heinrich Hoffmeister, der als Bürger in der Sitzung anwesend war, forderte einen Aufschub der Entscheidung, bis alle Fragen zur Kanalisation, einer Preisgarantie und Reservierung von Grundstücken für Langmühler geklärt seien. Während Bürgermeister Martin Niebuhr das Planverfahren mit einem Beschluss des Ortsbeirates gerne weiterbetrieben hätte und zeitgleich die Fragen klären wollte, entschied sich das Gremium letztlich einstimmig für den von Hoffmeister geforderten Aufschub.

In der Sitzung beantragte Ortsvorsteher Gebhard weitere Polizeikontrollen wegen lärmender Motorradfahrer im Ort. Eine Kontrolle der Motorräder sollte jedoch an einem Wochenende bei schönem Wetter erfolgen und nicht an einem verregneten Mittwoch, so der Ortsvorsteher.