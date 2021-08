Die heftigen Regenschauer der vergangenen Wochen haben in den Getreidefeldern und dem Grünland nachteiligen Spuren hinterlassen. Für die Natur war das viele Nass vom Himmel eine wahre Vitalkur. Nun bräuchte es für die nicht mehr länger zu verzögernde Erntezeit dringend Sonnentage. Getreide und Grünland sind nämlich extrem durchfeuchtet worden.

Das Getreide, der Raps, das Grünfutter und der Mais standen schon lange nicht mehr so schön wie in diesem Sommer, bestätigen die Landwirte Andreas und Werner Veith aus Battweiler. Auch Jörg Klein aus Winterbach war schon Ende Juni von den so gut entwickelten Feldfrüchten hoch erfreut. Gleichzeitig dämpfte er aber eine übertriebene Vorfreude, denn letztlich sei entscheidend, wie die Situation zum Erntezeitpunkt sei.

Heftiger Regen und Wind hat den Landwirten spürbaren Schaden zugefügt. Das niedergedrückte Getreide trocknet schlechter. Dies ändert sich selbst auch nicht bei ausreichendem Sonnenschein und Wind, der die Feuchtigkeit schluckt. Hinzu kommt, dass das Lagergetreide anfälliger ist gegen Krankheiten, die die Qualität des Erntegutes deutlich verschlechtern.

Das auf der Erde liegende Getreide taugt gerade noch als Futtergetreide, erläutert Andreas Veith. Es bräuchte zudem zumeist noch eine gesonderte Lagerung, damit es so gut austrocknet, um verwertbar zu bleiben. Gerade beim Weizen ist es aber ein Verlust, denn von dieser Getreideart möchten die Bauern häufig einen Anteil als Backweizen verkaufen. Bei richtig wertvollem Backweizen müssen jedoch Feuchtigkeits- und Eiweißgehalt sowie die Korngröße stimmen, damit die Mühlen ihn als Mahlgut akzeptieren.

Es gilt weiterhin die alte Bauernweisheit, dass zur Hochphase der Ernte entscheidend ist, was an Qualität und Menge im Sack ist.

Gut gewachsen ist auch der dritte Grasschnitt der Bauern, um die Futtervorräte für den Winter optimal auffüllen zu können. Schlechter sieht es mit dem Grünfutter aus, das schon viel früher hätte gemäht werden können, um in der Sonne zu dürren. Doch der Regen hat alles verzögert, hat das Heugras nach unten gedrückt, sodass es sich grüngelb verfärbte, was eine deutliche Qualitätsminderung des Futters anzeigt. Genau so schlecht war der andauernde Regen für die Talwiesen, denn dort können die schweren Maschinen nicht sofort eingesetzt werden. Große Hoffnungen setzen die Bauern auf die viel versprechende Maisernte.

Gut getan hat der Regen den Obstbäumen, denn sie leiden nicht wie in den letzten drei Jahren unter Wassermangel. Auch in den Gärten herrscht weitgehende Zufriedenheit beim Zustand der Pflanzen, obwohl Salat und Radieschen das kurzzeitige Hitzewetter nicht gut vertragen. Am Laub der Waldbäume kann man auch sehen, dass die Feuchtigkeit von Vorteil ist. Es gilt noch immer, dass es ohne Wasser kein wirkliches Leben auf dem Erdball gibt. Regen ist das entscheidende Lebenselixier für Mensch und Natur.