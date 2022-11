Zu Halloween verwandelte sich der Pfaffenberg in Rieschweiler in den Blocksberg. Hexen und sonstige Gruselgestalten tummelten sich auf dem Schulhof .

Katrin Roschy, Vorsitzende des Fördervereins Rieschweiler-Mühlbach, und Janina Graziano, die mit ihrem Team die Halloween-Party organisiert hatte, waren überrascht und begeistert. 150 bis 200 Gäste, vor allem Kindergarten- und Grundschulkinder und ihre Eltern, waren gekommen. Es gab gruselige Snacks wie verzierte Muffins und Kuchen und Hexenfinger-Kekse, Kürbissuppe und Würstchen. Mitgeholfen beim Betrieb der Party und der tagelangen Vorbereitung haben alle Mitglieder des Fördervereins, und für die Dekoration konnte man sich aus einem Fundus bedienen, um nicht alles neu anschaffen zu müssen. Die Singmäuse des Kindergartens zeigten zwei Mitmachtänze, und wer an den fünf Spielen teilgenommen hatte, konnte Gutscheine gewinnen.

Nachdem es dunkel geworden war, führte Nina Stalter-Bißbort die Kinder in Gruppen zur Gruseltour in den Wald. „Da gibt es die Waldgeister, die sind die Hüter des Waldes. Sie haben lange Haare, sind mit Erde und Rinde bedeckt, und sie sehen fast aus wie Bäume“, erklärt sie. Da braucht man wohl keine Angst zu haben, aber wie sieht’s mit Gespenstern aus? „Die sind weiß und gruselig und manchmal durchsichtig“, ruft ein kleines Mädchen.

Werwölfe und Kettensägen

Plötzlich liegt auf dem Weg eine zerrissene Silberkette, was auf einen ausgebüxten Werwolf hindeutet. Selbst was ein Werwolf ist, wissen die Kleinen: „Ein Mann, der bei Vollmond zum Wolf wird.“ Richtig! Und schon ist aus der Ferne ein Heulen zu hören. Also besser wieder raus aus dem Wald. Doch dann sind auf dem Bildschirm einer Wärmebildkamera, die wohl nicht ganz zufällig jemand mit dabei hatte, drei Hexen zu sehen. Zum Glück gibt es aber nicht nur böse Hexen, sondern auch gute, und um solche handelt es sich auch hier. Wer an Halloween verkleidet ist, wird von guten Hexen mit Süßigkeiten belohnt.

Für noch mehr Angst und Schrecken sorgte in Variante zwei der Gruseltour ein entflohener Kettensägenmörder, als er mit seinem Werkzeug den Hang herunter auf die Gruppe zurannte. Die letzte Tour startete kurz nach 20 Uhr, und gegen 21 Uhr war die Party vorbei, denn auch kleine Hexen müssen zeitig ins Bett.