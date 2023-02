Auch wenn ein Unternehmen seinen Werbeauftritt nach seinen Wünschen gestalten kann: Die Aufstellung eines Werbepylons vor seinem Büro kann sich als schwierig erweisen. Vor allem in einem Sanierungsgebiet.

In der Bahnhofstraße in Thaleischweiler-Fröschen möchte ein Versicherungsunternehmer vor seiner Agentur gerne einen Werbepylon aufstellen. Das wäre wohl kein Problem, wenn die Bahnhofstraße nicht im ausgewiesenen Sanierungsgebiet für die Ortskernsanierung liegen würde. Die Gestaltungssatzung ist so gefasst, dass ein Pylon, wie er ursprünglich gedacht war, nicht aufgestellt werden kann. Er würde den Zielen, die die Ortsgemeinde für das Sanierungsgebiet festgelegt hat, widersprechen. Deshalb hatte der Gemeinderat zunächst seine Zustimmung für den Werbeaufsteller verweigert.

Planungsbüro prüft

Nach dem Nein hat der Unternehmer nachgearbeitet und einen neuen Plan eingereicht, verbunden mit der Frage, ob dieser Werbepylon aufgestellt werden dürfte. Die Frage reichte die Gemeinde weiter an das Planungsbüro, das die städtebauliche Sanierung begleitet. Das kam zum Schluss: So wie es geplant ist, kann immer noch nicht endgültig zugestimmt werden. Aber es ist eine Richtung eingeschlagen, die funktionieren könnte.

So ist es zum Beispiel zulässig, einen Werbepylon direkt an die Fassade zu stellen (im 90-Grad-Winkel). Der Pylon würde dann etwa einen Meter in die (Park-)Fläche vor der Agentur ragen. Solche Werbepylone sollen laut Satzung nicht größer als 60 mal 80 Zentimeter sein. Genaue Größenangaben gibt es im vorgelegten Plan nicht, aber die Größe des Pylons scheint laut Plan so zu sein, dass einer Aufstellung ausnahmsweise zugestimmt werden kann.

Weniger helles Licht gefordert

Bleibt noch ein Problem zu lösen: Vorgesehen ist, die Pylonenfläche weiß zu gestalten und diesen von innen zu beleuchten. Der Schriftzug, der auf die Versicherung hinweist, wäre blau gehalten, was nicht der Gestaltungssatzung entspricht. Würde die Farbgestaltung gedreht und mit weißer Schrift auf blauem Pylon gearbeitet, damit dieser nachts nicht so grell strahlt, könnte aber dem Werbepylon zugestimmt werden, empfiehlt das Planungsbüro. Dieser Vorgabe folgte der Rat und sagte ja zum Pylon, unter der Voraussetzung, dass die Farbgebung gedreht wird. Bleibt abzuwarten, ob das für die Versicherung mit der Gestaltungssatzung für Logos von Unternehmensseite vereinbar ist.