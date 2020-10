Einstimmig sprach sich der Kleinsteinhauser Gemeinderat für ein energetisches Quartierskonzept aus. Ähnlich wie bei einer Dorfmoderation würde für den Ort ein Gebäude-Kataster erstellt, erklärte Bürgermeisterin Martina Wagner, aus dem grob gesprochen abgelesen werden könne, welche energiesparenden Renovierungsarbeiten an Häusern sinnvoll wären. Planer Hans-Jürgen Wolf erläuterte die Vorteile eines solchen Konzepts bei Gebäudesanierungen. Laut Wagner kommen auf die Gemeinde nur geringe Kosten zu. In diesem Zusammenhang berichtete sie, dass es in Kleinsteinhausen keine leerstehenden Häuser gebe: „Die sind binnen kurzer Zeit alle verkauft worden.“