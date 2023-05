Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Bürger fragen sich, ob es ihnen hilfreich sein kann, dass die Stadt Rodalben seit zwei Jahren über ein „energetisches Quartierskonzept“ verfügt. Die Wenigsten kennen sich aus mit dem Nutzen, der damit einhergeht, was wiederum an der verzögerten Einrichtung des Sanierungsmanagements und dessen (kostenlosen) Beratungsleistungen liegt. Nun kommt offensichtlich Bewegung in die Sache.

Die Stadt wartete bislang ab, bis die Förderhöhe für das Sanierungsmanagement feststand und die Förderbedingungen des Landes bekanntgegeben wurden. Tatsächlich soll