Bereits zum zweiten Mal in Folge musste der traditionelle Dahner Faschingsumzug am Sonntag ausfallen. In diesem Jahr hat sich der Karnevalverein „Elwetritsche“ Dahn (KVE) einen besonderen „Corona-Umzug“ ausgedacht.

Zur Überraschung vieler Bürger fuhr die KVE-Führung mit einem Quad-Fahrzeug und Anhänger durch die Dahner Straßen. Auf dem Anhänger war eine riesengroße Elwetritsche (Elwi) mit Mini-Mundschutz positioniert. Diese Fahrt durch Dahn übertrug der KVE auch ins Internet. Die Elwetritsche „tanzte“ in den Kurven passend zur Karnevalsmusik.

Im vergangenen Jahr plante der KVE eine ähnliche Fahrt, die bereits angekündigt war. Diese musste jedoch abgesagt werden, da die Behörden angesichts der Pandemie mit zu vielen Teilnehmern rechneten. Ohne die Ankündigung in diesem Jahr waren die Zuschauer überschaubar. Die meisten Bürger verfolgten die Fahrt im Auto selbst vorbeifahrend oder aus den Fenstern und von den Balkonen. Die KVE-Verantwortlichen haben den diesjährigen „Corona-Umzug“ kurzfristig auf Grund des Ukraine-Krieges nochmals auf den Prüfstand gestellt mit dem Ergebnis, nicht überschwänglich zu feiern, aber den Bürgern etwas Abwechslung im tristen Pandemie-Alltag zu schenken.

Der Karnevalverein schmückte außerdem die Ortsmitte mit selbstgemalten Elwetritschen. Neben einer Ritter-Darstellung am Busbahnhof steht nun auch eine Elwetritsche. Am Samstag verkaufte der KVE in der Ortsmitte „Elwi-Wasser“ (Jubiläums-Secco). Dass gerade im Jubiläumsjahr, der KVE wurde 33 Jahre alt, alle Veranstaltungen – vom Umzug über die Prunksitzungen bis zum Guggemusik-Festival – abgesagt werden mussten, tat den Verantwortlichen besonders weh.