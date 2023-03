Die katastrophale Verkehrssituation in der Kirchstraße hat Bürgermeister Michael Zimmermann thematisiert. Vor Schule und Kindertagesstätte parkten Eltern, die ihre Kinder abholen oder bringen wollten, alles zu und ließen selbst Feuerwehrautos nicht durch.

Dies monierte der Bürgermeister in der Ratssitzung am Donnerstag. Bei einem Termin vor Ort habe sich eine Autofahrerin nicht nur geweigert, für das Feuerwehrauto Platz zu machen, sondern auch noch die Wehrmänner beleidigt. „Die ist nicht gewichen“, entrüstete sich Zimmermann über die Zustände, verursacht durch sogenannte Elterntaxis. Der Bürgermeister sagte, dass die Verbandsgemeinde bei Fortsetzung der Blockaden in der Kirchstraße ein absolutes Halteverbot verhängen werde. „Dann haben wir ein Problem“, so Zimmermann.

Laut Susanne Münch (Wählergruppe Schöffel), die auch Schulleiterin ist, habe sich die Lage schon gebessert, nachdem Eltern per Brief und Amtsblatt zu Zurückhaltung aufgefordert worden waren. „Es ist aber noch nicht perfekt“, so Münch.