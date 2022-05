In Riedelberg soll der Spielplatz zwischen Luitpold- und Hauptstraße etwas aufgemöbelt werden. Vor allem die Eltern wollen dabei tüchtig Hand anlegen.

„Wir haben sehr aktive Eltern im Ort“, lobte Bürgermeister Christian Schwarz in der Riedelberger Gemeinderatssitzung am Montagabend, 30. Mai. Daher müsse die Gemeinde für den Spielplatz lediglich das Baumaterial besorgen; die Arbeit werde in Eigenleistung erledigt. Geplant ist, dass der inzwischen in die Jahre gekommene Holzzaun ausgewechselt wird. „Der Holzzaun ist einfach fertig“, sagte der Bürgermeister. Willkommener Nebeneffekt: Indem der neue Zaun dichter in Richtung des Bushäuschens in der Luitpoldstraße aufgestellt werde, könne der Spielplatz größer werden. Die Kleinen hätten dann mehr Platz zum Spi elen. Schwarz: „Die Eltern sollen Gestaltungsfreiheit bekommen, die haben den besseren Blick dafür.“

Selbst abholen spart Lieferkosten

Riedelberg müsste für den Kauf des neuen Zaunes rund 2000 Euro auf den Tisch legen. Das Material kommt von der Bechhofer Firma Bauelemente Michael Selzer. Weil sich deren Lager am Zweibrücker Flughafen befindet, so Schwarz, könnten die Zaunteile dort direkt von den Riedelbergern abgeholt werden. Das spare die Lieferkosten. Der Gemeinderat billigte den Materialkauf einstimmig.

Der Kindergartenförderverein will laut Vorlage zur Ratssitzung zudem einen Sandkasten für die Kleinen bauen.