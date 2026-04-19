Wird die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Bottenbach teurer oder billiger? Das hängt von der Zahl der angemeldeten Kinder ab. Eine magische Grenze gibt es.

Bei der Vorabfrage, wie viele Grundschüler im kommenden Schuljahr die Nachmittagsbetreuung der Bottenbacher Einrichtung von Montag bis Donnerstag in Anspruch nehmen wollen, haben Eltern für 41 Kinder Bedarf angemeldet. Deshalb stellt die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land jetzt einen Zuwendungsantrag für eine dritte Gruppe. Einer Betreuungsgruppe können maximal 20 Kinder angehören. Kommt diese dritte Gruppe zustande, steigt der Zuschuss des Landes zu den Personalkosten und der Elternbeitrag sinkt. Sollten bei der verbindlichen Anmeldung allerdings nur 40 Kinder gemeldet werden, würde es keine dritte Gruppe geben und der Zuschuss über 2000 Euro für die dritte Gruppe entfällt. Unabhängig davon sind die Personalkosten infolge der Mindestlohnerhöhung von 20 auf 21 Euro je Stunde gestiegen.

An der Grundschule Bottenbach werden drei Betreuungszeiten angeboten. Es gibt eine Frühbetreuung von 6.45 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn um 7.55 Uhr, sie ist auf Wunsch der Eltern um zehn Minuten aufgestockt worden. Nach Schulschluss gibt es ab 12 Uhr eine zwei- und eine vierstündige Betreuung. Für die Frühbetreuung wurden 16 Kinder angemeldet, 29 sollen die kurze, zwölf die lange Nachmittagsbetreuung besuchen.

Längere Frühbetreuung

Teurer wird auf jeden Fall die Frühbetreuung, weil sie künftig zehn Minuten länger ausfällt als bisher. Derzeit bezahlen die Eltern 18,60 Euro monatlich. Bei weniger als 40 zu betreuenden Kindern werden die Kosten auf 22,65 Euro steigen, ab 41 Kindern auf 20,97 Euro.

Für die zweistündige Nachmittagsbetreuung bezahlen die Eltern derzeit 29,76 Euro pro Monat. Kommt die dritte Gruppe zustande, würde der Beitrag auf 28,78 Euro sinken. Bei 40 und weniger Kindern steigt er auf 31,08 Euro. Ähnlich verhält es sich bei der vierstündigen Nachmittagsbetreuung, die derzeit 59,53 Euro kostet. Im günstigen Fall sinkt der Beitrag auf 57,56 Euro, im ungünstigen steigt er auf 62,16 Euro.