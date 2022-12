Mit Blick auf das Wetter pausiert die Sanierung des Hornbacher Stadttors bis ins neue Jahr. Trotzdem ist schon 2022 etwas fertig geworden.

Noch im alten Jahr konnte der neue, zwei Meter breite Durchgang für Fußgänger in die Tat umgesetzt werden. Doch jetzt sei es bei der Stadttor-Sanierung für den Spezialmörtel zu kalt, mit dessen Hilfe die noch auszutauschenden Steine eingesetzt werden sollen. Denn für diesen Mörtel dürften die Temperaturen dauerhaft nicht unter zehn Grad liegen, sagt der stellvertretende Bürgermeister Helmut Weiske auf Anfrage. „Im Klartext heißt das, dass die Baufirma IK Bau aus Dahn etwa bis März warten muss, bis wieder entsprechende Temperaturen vorliegen“, so Weiske. Deshalb ruhe nun die Baustelle über die Wintermonate.

Im zweiten Bauabschnitt werde die Dahner Firma einzelne Steine sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Stadttors austauschen. Ursprünglich war angedacht, die komplette Baumaßnahme noch im September und Oktober abzuschließen. „Problem war nur, dass die Baufirma die Sandsteine vorerst nicht beischaffen konnte“, erklärt Weiske. „Denn das müssen ja Sandsteine sein, die so braun und gelb geflammt sind wie das Original. Schließlich muss das ganze Erscheinungsbild wieder stimmen. Hier in der Pfalz gibt es keinen Steinbruch, der die Steine hätte liefern können. Deshalb hat sich die Baufirma in Frankreich auf die Suche gemacht und wurde im Elsass fündig. Das Ganze hat nun die Maßnahme verzögert.“

Straßenstück kommt erst 2024 dran

Bei den bis dato verbauten Sandsteinen handle es sich bereits um solche aus Frankreich, die als Rohblöcke angeliefert wurden. Die bauausführende Firma verfüge über die entsprechende Technik, um jeden einzelnen Stein aus den Rohblöcken passgenau auszusägen.

Die restlichen Arbeiten am Hauptdurchgang des Stadttore sollen unter Vollsperrung der Hauptstraße erfolgen. Bis dies soweit ist, rollt der Verkehr nun weiterhin einseitig durchs Tor und wird durch entsprechende Beschilderung geregelt. Was den Ausbau des Straßenstücks bis zur Einfahrt Klosterhotel einschließlich Bitscher Straße betrifft, daraus wird nach Weiskes Worten vermutlich auch im kommenden Jahr noch nichts. Ursprünglich hätte man 2023 zumindest damit beginnen wollen. Nun soll dies erst im übernächsten Jahr, also 2024, passieren. Dieser zweite Bauabschnitt werde in Etappen umgesetzt, erläutert Wilfried Lauer, der Bauabteilungsleiter bei der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Das alte Kopfsteinpflaster, das vom Rathaus bis hoch zum Stadttor führt, soll erhalten bleiben; es werde an die neue Fahrbahn angepasst. Dies sehe zumindest die im Januar 2022 vorgestellte Planung vor. Außerhalb des historischen Bereichs werde es wahrscheinlich ein neues Betonsteinpflaster geben.