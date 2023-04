Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch die Südwestpfalz: Ellen Cabrera hat sich vor fünf Jahren einen Wunsch erfüllt. Schon als Kind wollte sie Besuchergruppen führen. Mittlerweile gehört sie zum Team der Gästeführer.

Schon als Kind mochte Ellen Cabrera Führungen, ob durch die Schlösser am Chiemsee oder in Bergwerken, und zwar so sehr, dass sie sich vornahm, selbst einmal Besuchergruppen