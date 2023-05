Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kita St. Elisabeth ist ausgezogen und hat als Kita „Queichpiraten“ das neue Haus in der Dahner Straße bezogen. Seither steht das ehemalige Kita-Gebäude und in seiner Nachbarschaft das von der Kita teilweise mitbenutze Elisabethenhaus leer. Was wird nun aus dem Ensemble im Ortszentrum?

Bevor die Ortsgemeinde zum 1. Januar 2017 die Trägerschaft der Kita übernommen hatte, war der kirchliche Elisabethenverein Träger der Einrichtung und ist nach wie vor Besitzer der