Was für ein Theater, mag mancher Besucher 1958 gedacht haben, der die erste Theatervorstellung des gerade gegründeten TTC Höhfröschen besuchte. „Es war ein Lustspiel“, erinnert sich Walter Dreßler, Gründungsmitglied des TTC und an diesem Abend einer der Schauspieler. „Ich habe gelacht“, sagt seine Frau Elfriede, die zu den Besuchern gehörte. Es war für die beiden ein folgenreicher Abend. Sie lernten sich besser kennen, heirateten drei Jahre später und blicken heute auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück.

Diamantene Hochzeit im Hause Dreßler. Am entgegengesetzten Dorfende groß geworden, „habe ich den Umzug vom Ober- ins Unterdorf nie bereut“, sagt Elfriede Dreßler. Beide würden auch heute sofort wieder „Ja“ sagen.

„Ohne meine Frau hätte ich all das, was ich gemacht habe, nicht machen können“, weiß Walter Dreßler, dass ihm das Theaterstück eine Begegnung bescherte, die für sein weiteres Leben von unschätzbarem Wert war. „Und ich werde heute noch jeden Tag verwöhnt“, ergänzt der 84-Jährige.

Auf was sie sich da einlassen würde, „wusste ich nicht“, bekennt Elfriede Dreßler. Sie musste die Zeit ihres Mannes oft teilen. Meist mit dem Tischtennis, dass die beiden aber auch zusammengebracht hatte.

1100 Spiele hat Dreßler für den TTC Höhfröschen bestritten, ist heute noch an der Platte aktiv. „Dazu kam dann noch zwei Mal pro Woche das Training“, erinnert Elfriede Dreßler. 53 Jahre war Dreßler im Pfälzischen Tischtennisverband (PTTV) engagiert, unter anderem als Vizepräsident Sport und 43 Jahre als Verbandsschiedsrichter. Auch für den Deutschen Tischtennisbund (DTTB) war er 34 Jahre lang als Bundesschiedsrichter im Einsatz und 17 Jahre als Beisitzer im DTTB-Sportgericht. Die silberne Ehrennadel des DTTB und der goldene Ehrenring des PTTV zeugen von Dreßlers Engagement.

„Vor allem der goldene Ehrenring, bedeutet mir sehr viel“, sagt Walter Dreßler. „Auch mir“, ergänzt seine Frau Elfriede. Die Verleihung in Höhfröschen war ein besonderes Erlebnis für die Dreßlers. In den 60 Ehejahren, aber auch schon in den drei Jahren Vorlaufzeit, „haben wir immer alles geteilt, immer über alles gesprochen“, erzählen die beiden.

Dass die Söhne Heiko und Gerd auch zum Tischtennisschläger griffen und die Bühnenbretter eroberten, „war unausweichlich“, sagt Walter Dreßler. Für seine Frau bedeutete das an Spielsonntagen, wenn ihre drei Männer an der Platte standen, „dass der erste um 1 Uhr zum Essen kam, der zweite kurz vor 2 und der Dritte um 3. Mein Mann war immer der Letzte“, erzählt die 80-Jährige lachend, die die Zeit zu Hause zum Beispiel nutzte, um zu basteln. „Mache ich gerne“, verrät sie. Die Söhne mit Familie, die beiden Enkel Annika und Felix werden heute gratulieren. Groß feiern ist in Corona-Zeiten nicht möglich, „aber auch nicht unsere Sache“, sagt das Jubiläums-Ehepaar.

Walter Dreßler war Schmied und Schlosser, hatte einen Betrieb in Höhfröschen. Als gläubiger Mensch war ihm Kirche schon immer wichtig. Dass 1957 der Grundstein für die Kirche in Höhfröschen gelegt wurde, war für ihn ein besonderer Moment. Viele Bauteile der Kirche hat er beigesteuert. Es sei immer seine Kirche gewesen. Dass er und seine Elfriede in dieser Kirche heiraten konnten – „wir waren das zweite Paar, das dort getraut wurde“ – war für beide etwas Besonderes. Deshalb sei für ihn der Tag der kirchlichen Trauung – ein Tag nach dem standesamtlichen „Ja“ – der wichtigere Tag, bekennt Walter Dreßler. Die Hochzeitsreise führte die beiden für ein paar Tage an den Mondsee im Salzkammergut.

36 Jahre war Dreßler als Presbyter für die Kirche im Einsatz. Dass sich die Kirche oft schön geschmückt präsentierte, auch Dreßlersche Familiensache: „Das haben wir gemeinsam gemacht“.

Zur Familie gehörten auch immer Hunde. Hundesport war eine weitere Leidenschaft Walter Dreßlers. Hovawart-Hündin Ronja komplettiert aktuell die Familie.