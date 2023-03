Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein elfjähriges Kind hat den Hausbrand am Abend des 18. September in der Zweibrücker Straße in Reifenberg verursacht. Das erklärte Iris Weingardt, leitende Oberstaatsanwältin der Zweibrücker Staatsanwaltschaft, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Beim Brand entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Der Elfjährige hat laut Weingardt am Abend in der Küche mit einem Feuerzeug ein Stück Papier angezündet. „Weil er dachte, das Papier würde nicht mehr brennen,