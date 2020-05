Nach zwei Übergriffen von Luchs Alfi wurde der Zaun um ein Heltersberger Wildgehege elektrifiziert. Die Corona-Pandemie hatte die Arbeiten verzögert.

Der Elektrozaun um das Wildgehege in Heltersberg soll das Eindringen von Luchsen verhindern. Das teilte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz mit. Hintergrund ist, dass das Luchsmännchen Alfi, wie berichtet, im Februar ins Gehege eingedrungen war und Dam- sowie Rotwild gerissen hatte. Die Kontaktsperre wegen der Corona-Pandemie habe die Arbeiten in Heltersberg verzögert. „Dies ermöglichte einen erneuten Übergriff des Luchskuders im Gehege, wobei ein Tier getötet wurde“, so die Stiftung. Wenig später sei Alfi zweimal kurz hintereinander in ein Damwildgehege bei Trippstadt eingedrungen und habe zwei Tiere gerissen. Auch dieses Gehege sei elektrifiziert und der Halter entschädigt worden.

Das GPS-Halsband, das Alfi nach dem Übergriff Mitte Februar angelegt worden sei, habe wohl einen technischen Defekt aufgewiesen und den Dienst nach wenigen Datensendungen eingestellt.

Luchse nutzen der Stiftung zufolge oft Holzpfosten, um über Zäune zu klettern. Deshalb werden zwei bis drei elektrifizierte Drahtlitzen an den Pfosten entlang der Oberkante der Wildzäune befestigt. Wurden bereits Risse nachgewiesen, übernimmt das Land die Kosten für die Sicherung. Bei der Installation helfe den Haltern neben dem Luchs-Team der Stiftung das ehrenamtliche Helfernetzwerk Luchs des Vereins Luchs-Projekt Pfälzerwald/Vosges.

