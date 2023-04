Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 32 Jahren gibt es Elektro Poller in Rieschweiler-Mühlbach. Den 33. Geburtstag wird das Unternehmen nicht mehr in der Bahnhofstraße feiern. Der Elektrobetrieb zieht um in den Pirmasenser Stadtteil Gersbach. Das ist nicht die einzige Neuigkeit.

Bis zum Jahresende zieht Elektro Poller um – von Rieschweiler nach Gersbach. Gemeinsam mit der Firma Elektro Köhler aus Pirmasens hat das Unternehmen die Elektro Köhler & Poller Projekt