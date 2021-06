Beim Nachmittagstanz auf der Clauser Kerwe hat es zwischen Sonja und Hans Matheis gefunkt. Das war im Oktober 1955. Im Januar verlobten sie sich, die Hochzeit folgte am 15. Juni 1956. 65 Jahre sind seitdem vergangen, und die beiden noch immer glücklich miteinander.

„Wir sind lange Zeit jeden Morgen gemeinsam mit dem Zug nach Kaiserslautern zur Arbeit gefahren“, erzählt Sonja Matheis. Im Gespräch berichtet das Ehepaar von den Anfängen ihrer Beziehung. Er hat in Lautern als Maurer gearbeitet, sie als Handweberin. Auf den Zugfahrten seien sie ins Gespräch gekommen. „Irgendwann hat er mich auf die Kerwe nach Clausen eingeladen.“ Schon am Eingang habe er gewartet, erinnert sich Sonja Matheis.

Chöre und Spielmannszug

Aus der Einladung zum Kerwetanz wurde schnell mehr. „Früher war das ja nicht so, dass man sich immer und überall treffen konnte, wenn man nicht verheiratet war.“ Im Januar des Folgejahres wurde Verlobung gefeiert, im Sommer dann die Hochzeit. Zehn Jahre wohnten sie im Haus von Matheis’ Schwester in Clausen. „Dann hat Hans gesagt: Wir bauen ein Haus“, erinnert sich seine Frau. Den Bauplatz fanden sie in der Ringstraße in Donsieders. Dort leben die beiden, 87 und 88 Jahre alt, bis heute. „Meine Frau kocht und macht den Haushalt“, erzählt Hans Matheis. Lediglich das Autofahren hätten sie aufgegeben. Für Einkäufe und Erledigungen kommen ihr Sohn Peter und die Schwiegertochter regelmäßig vorbei.

Bis die Corona-Pandemie ihre Hobbys lahmgelegt hat, sangen die beiden in Chören und machten beim Spielmannszug mit. „Viele Jahrzehnte und immer mit Begeisterung.“ Dort haben sie viele Freunde gefunden. Auch verreist sind die beiden gerne. „In Bad Füssing wurden wir sogar mal geehrt“, erzählt Hans Matheis lachend. Da das obligatorische Ständchen ihres Chores und eine Feier den aktuellen Einschränkungen zum Opfer fallen, feiert das Ehepaar die Eisenhochzeit gemeinsam mit der Familie zu Hause: mit Sohn, Schwiegertochter, zwei Enkeln und zwei Urenkeln.