Zum „Halloween-Shopping“ laden die Dahner Einzelhändler am Freitag, 30. Oktober. Bis 22 Uhr sind die Geschäfte geöffnet.

Trotz oder gerade wegen Corona will der Werbekreis mit der Halloween-Einkaufsnacht das Augenmerk auf den lokalen Einkauf lenken. Die Verbraucher sollen sich eingeladen fühlen, mit einem bewussten Einkauf vor Ort den Einzelhandel in der Krise zu unterstützen. Viele Geschäfte bieten Preisnachlässe oder locken mit Gewinnspielen.

Den passenden Kürbisschmuck für die Stadt zu Halloween liefern die Kindertagesstätten St. Elisabeth in Dahn und St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach. Schon seit Tagen werden hier fleißig Kürbisse ausgehöhlt und zu Laternen verwandelt. Auch Musik gibt es in der Innenstadt, aber keine Essensstände, wie sonst bei solchen Aktionen üblich.

Die Veranstaltung findet trotz der angekündigten neuen Corona-Regelungen statt, wie Stadtbürgermeister Holger Zwick am Donnerstag auf Nachfrage bestätigte: Der Einzelhandel habe ja seine Hygienekonzepte und könne auch weiterhin öffnen.