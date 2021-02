Ja, gegen die Pandemie hilft kein halbherziges Handeln. Und ja, ohne Erfahrungswerte zu entscheiden, ist schwierig. Doch was wirklich eine Zumutung für alle ist, das ist das ständige Hin und Her, vor allem in dieser Kurzfristigkeit. Die Begründung überzeugt dieses Mal auch nicht, denn die Virus-Mutationen waren bereits vor der jüngsten Bund-Länder-Konferenz ein Thema, als Rheinland-Pfalz dann doch den Sonderweg einschlug. Gerade jetzt, wo die Infiziertenzahl rückläufig ist, kann man das umso weniger nachvollziehen, zumal Schulen bewiesen haben, dass Wechselunterricht funktioniert. Es wird Zeit, Folgen des fehlenden Unterrichts und lokale Gegebenheiten stärker zu berücksichtigen – den Kindern zuliebe.