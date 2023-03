Wie kann Biedershausen attraktiv und lebendig bleiben? Das können die Dorfbewohner ab Mittwoch mitbestimmen.

Biedershausens Bürgermeister Christian Bühler erwartet sich sehr viel von dem „Zukunft-Check Dorf“. Die Auftaktveranstaltung ist am Mittwoch um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. „Eingeladen sind alle Bürger, von den Kleinsten aufwärts“, wirbt Bühler. Ab Mai nehmen Arbeitskreise die Stärken und Schwächen des Dorfslebens intensiv unter die Lupe.

Ganz neu sei ein Dorfcheck allerdings nicht, erinnert der Bürgermeister. So habe Biedershausen unter Altbürgermeister Herbert Fuhrmann, der von 1994 bis 2009 dem Ort vorstand, einmal an einer ähnlichen Zukunftsbetrachtung teilgenommen. Der Landkreis Südwestpfalz habe für den Dorfcheck als Projektmanager den jungen Saarländer Mathias Rebmann eingestellt. Die ersten Dorfinventuren habe er hinter sich.

Zunehmend leere Häuser

Bühler hofft, dass bei den geplanten Treffen frei von der Leber geredet wird. Dass es Zukunftsprobleme im Ort gibt, verheimlicht er nicht. So gebe es einige ältere Mitbürger, die allein in einem Haus wohnten – wie seine Mutter. Einige jüngere seien weggezogen. Zunehmend stünden Häuser leer. Vorschläge für Veränderungen habe es in der Vergangenheit öfter gegeben, zum Beispiel einen Rundwanderweg mit Nachbargemeinden zu schaffen, einen kleinen Freizeitpark für die Dorfjugend zu kreieren, ja sogar eine Aussichtsplattform zu errichten.

Der Zukunft-Check ist die Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf die Abwärtsentwicklung in den Dörfern, um mittels engagierter Dorfgemeinschaften diese langfristig lebendig zu erhalten und damit attraktiv zu sein. Der Dorfcheck ist für alle Gemeinden möglich, die nicht eine Städtebauförderung genießen, an einer Dorfmoderation teilnehmen oder als Schwerpunktgemeinde anerkannt sind. Laut Bühler ist die Teilnahme auch notwendig, um Fördergelder für die Dorferneuerung einwerben zu können.